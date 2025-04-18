Путін вимагає результатів: чи можуть росіяни масштабувати бої на Півдні

Ворог стоворює так звану "мертву зону" вздовж Дніпра. Саме на Придніпровському напрямку російські окупанти зараз посилили обстріли, вони регулярно атакують дронами-камікадзе та скидають авіабомби.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголосив 24 Каналу, що про плани ворога не варто говорити як про перспективу. Росіяни неодноразово погрожували тим, що форсуватимуть Дніпро у різних місцях, але це їм не вдалося.

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Які плани ворога на Південь

Поки всі дії ворога закінчувались невдачами, бо українські військові добре знають місця розташування окупантів. Дуже якісно працює розвідка з дронів. Глибина, на яку "бачать" ЗСУ може сягати 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Ворог здатний проводити певні приготування, але вони від самого початку будуть недієздатними. Це очевидно,

– наголосив військовий експерт.

Те, що росіяни продовжують накопичувати ресурси на півдні Херсонської та Запорізької областей, також зрозуміло. Угруповання російських військ "Днєпр" тривалий час було в стані стагнації, бійці не здійснювали ніяких суттєвих кроків.

Але останніми днями відбулося декілька масштабних атак із застосуванням великої кількості бронетехніки та автомобілів. Втім намагання ворога докорінно змінити ситуацію завершилися нічим. Причина в тому, що Україна дуже добре бачить все поле бою і відповідно приготування окупантів.

Туди працюють дрони, українська артилерія. Ворожі засоби постійно знищують. Звісно, це не свідчить про те, що росіяни почнуть більше обережно діяти чи візьмуть оперативну паузу.

Путін вимагає від свого генералітету результатів. А генерали готові кидати у пекло війни солдатів, аби тільки виконати завдання. Тому говорити про затишшя на Півдні не варто,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Ба більше, ворог може перекинути в Запорізьку та Херсонську області військових з Курщини. Але навряд чи такі дії призведуть до успіху, бо на цьому напрямку потужні фортифікаційні споруди. Ресурсів для масштабного наступу Росія також ще не назбирала.