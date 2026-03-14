ЗСУ просуваються вперед: Сирський розповів, яка ситуація на Півдні

За минулий місяць українські сили звільнили на Півдні більше території, ніж ворогу вдалося захопити. Контрнаступальні дії Сил оборони на цьому відтинку фронту тривають.

Головнокомандувач Олександр Сирський побував у районі активних боїв на Півдні. Він зустрівся із командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть тут наступальні дії.

Яка ситуація на Півдні?

За словами генерала, Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед і ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Сирський віддав розпорядження для вирішення проблемних питань, а також обговорив з командирами варіанти та перспективи подальших дій.

Наші пріоритети – звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша,

– наголосив головком.