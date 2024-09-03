Взяти Покровськ не так легко, – Світан припустив, на яких ще містах зосередиться ворог

Росіяни концентрують всі свої сили на захопленні Покровська. Це великий населений пункт, який сам по собі є серйозною системою оборони.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що наразі просування до міста зупинено. Втім окупанти мають не одну ціль на Донеччині.

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Куди ще може рухатися ворог

"Взяти Покровськ не так легко. А обійти ще важче через його велику площину. Думаю, найближчим часом росіяни туди не прориватимуться", – розповів полковник ЗСУ в запасі

У Росії зараз інші проблеми. Окупанти зайшли на глибину приблизно 50 кілометрів від Донецька. Але Збройні Сили зупинили їх менше, ніж за 10 кілометрів до Покровська. Тепер ширина фронту для ворога досить небезпечна

Якщо ви не укріплюєте фланги, то це лише справа часу, коли по них відпрацюють. Потрапити під перехресний вогонь дуже легко. Ситуація ускладниться, коли почнуться осінні дощі,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Російське військо може зупинитися у полях без можливості підтягнути техніку, боєприпаси. До того ж з флангів йтимуть постійні удари. Тому зараз росіяни не просуваються на Покровськ, а намагаються розширити лівий фланг, тиснуть на Карлівку, Курахове, бойові дії йдуть в районі Вугледара.

Ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

"Є ризики не для північного, а для південного угруповання України: Курахове, Вугледар. Саме для цих двох гарнізонів росіяни зараз створюють серйозні проблеми", – наголосив Світан.

Ймовірно, наші військові боротимуться за ці міста, а потім все може зупинитися. Адже почнуться сніг, дощі, рухатися технікою стане неможливо. Отже, у найближчий тиждень – два ми побачимо, як розв'яжеться ситуація.