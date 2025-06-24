Це загрожує логістиці, – військовий розповів про успіхи росіян біля Покровська

Не маючи змоги увірватися в агломерацію Покровська та Мирнограда, російські окупанти намагаються обійти її зі сходу. Якщо подивитися на карту бойових дій, то зрозуміло, що ворог не планує наступати на сам Покровськ.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф", пояснивши, що такий наступ призведе до шалених втрат. У Росії це розуміють.

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Що ускладнює оборону Покровська

Загалом ситуація є непростою, але українські військові продовжують нищити ворога. Наступальні дії окупантів призводять до збільшення їхніх втрат. Загалом з березня 2025 року цей напрямок є одним з найгарячіших. Там відбувається приблизно половина або третина всіх наступальних дій.

"Окупанти хочуть обійти місто зі сходу та заходу. Поки найбільший виступ ворогу вдалося створити саме на східному напрямку. Це загрожує логістиці, яка веде в Покровськ", – додав військовий.

Важливо! Загін "Тайфун" відкрив збір на дрони на оптоволокні. Вони не піддаються впливу РЕБ, тому можуть вражати цілі більш ефективно. Військові підкреслюють важливість збору, а долучитися до нього може кожен за посиланням.

Логістика є одним з ключових елементів введення бойових дій. Покровськ точно не по зубах ворогу, але водночас це вимагає від ЗСУ великих постачань основними логістичними шляхами. Ворог до них наближається, що створює певну небезпеку для логістики.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Для цього противник використовує далекобійні дрони, зокрема "Молнія" та FPV-дрон. Але говорити про тотальний контроль над логістикою не доводиться. Логістичні шляхи накривають сітками, які створюють перешкоди ворогу", – розповів командир екіпажу БпАК.

Наразі ситуація не критична. Вона дозволяє тримати цей напрямок у межах сил, які там перебувають. До слова, командувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія не змогла захопити Покровськ зокрема через Курську операцію. Саме вона свого часу відтягнула 70 тисяч військових, якщо рахувати разом з бійцями КНДР.