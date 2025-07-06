Небезпечний виступ між Покровськом і Торецьком: ISW розкрив план Росії на Донеччині

Російські війська продовжують зусилля з охоплення Покровська. Окупанти просуваються на північний схід від міста – до автошляху Т-0504 Покровськ – Костянтинівка та на північний захід від нього – у напрямку Добропілля.

Російське командування, ймовірно, має намір використати виступ між Покровськом і Торецьком, щоб оточити Покровськ із північного сходу і півночі або обійти українську оборону в Костянтинівці із південного заходу і заходу, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

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Росіяни хочуть змусити ЗСУ відступити з Покровська під загрозою оточення

Виступ між Покровськом і Торецьком: дивіться на карті

Загарбники діють на північно-східному фланзі Покровська

Нещодавно російські сили захопили Коптєве й Шевченко Перше та просунулися до південного сходу від Розіне (усі – на північний схід від Покровська).

Просування росіян на захід і північний захід від Розіне найімовірніше підтримує спробу оточення Покровська й Мирнограда – операційну мету, яку вони переслідують вже понад 18 місяців.

ISW ще в грудні 2024 року прогнозував, що загарбники мають здійснити суттєвий прорив у напрямку Родинського (на захід від Розіне), щоб охопити Покровськ із північного сходу. Останні просування поблизу Розіне відповідають цьому прогнозу.

Крім того, намір окупантів оточити Покровськ з північного сходу відповідають недавні повідомлення про те, що ворожі війська зосередили атаки в районі між Малинівкою, Новоолексіївкою та Поповим Яром (усі розташовані на північний схід від Покровська), намагаючись перерізати українську логістику до Мирнограда і самого Покровська.

На південному сході, півдні й південному заході від Покровська російські сили здебільшого зазнають труднощів у просуванні через українські безпілотники з кінця 2024 року і з січня 2025 року фактично залишаються на тих самих позиціях.

Тому, російське командування, ймовірно, зараз надає пріоритет просуванню на північний схід від Покровська, намагаючись закріпитися в районі Родинського. Це може дати змогу або атакувати Покровськ безпосередньо, або просуватися в бік Новоолександрівки (на північний захід від Покровська), щоб перерізати трасу М-30 Покровськ – Павлоград і змусити ЗСУ відступити з Покровська під загрозою оточення.

Також можливий варіант, що росіяни просуватимуться північніше Удачного чи Котлиного (обидва – на південний захід від Покровська), щоб перерізати трасу М-30, якщо їм вдасться подолати українські оборонні позиції в районі, хоча наразі це малоймовірно.

Подальше просування Росії до Добропілля свідчитиме про пріоритетність тактики просування західніше українського оборонного поясу – системи укріплених міст, які є основою української оборони – і спроби змусити ЗСУ залишити укріплення під загрозою охоплення, а не лобовою атакою.

Окупанти можуть спробувати обійти оборону ЗСУ у Костянтинівці

Командування Росії, ймовірно, коригує свої плани, і може спробувати створити виступ на полях і в невеликих населених пунктах між Добропіллям і Костянтинівкою, щоб обійти укріплення із заходу. Для цього росіянам доведеться перетнути річку Казенний Торець у кількох місцях і забезпечити належне постачання на західному березі. Також їм, ймовірно, доведеться захопити населені пункти вздовж лінії Покровськ — Олександрівка (на північ від Добропілля), щоб повністю перерізати українські наземні шляхи постачання до оборонного поясу.

Ця операція відповідає нещодавній тактиці та оперативним концепціям РФ, яка намагається просуватись шляхом поступового охоплення окремих міст і селищ, замість швидких і глибоких проривів оборони, які російські війська наразі не здатні здійснити. ISW раніше зазначав, що російське командування розробляє та поширює доктрину просування за допомогою поступового охоплення населених пунктів, змушуючи українські сили до відступу – як це було в Авдіївці (лютий 2024) і Вугледарі (жовтень 2024).