Росія готує штурм на правий берег Дніпра, – Кім

З'являється інформація, що Росія збирається штурмувати правий берег Дніпра. У ЗСУ про це знали ще 4 місяці тому.

Сили оборони увесь цей час готувалися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Ситуація на Півдні складна, але контрольована

У Силах оборони знають, що це буде, – неважливо, відволікаючий це маневр чи ні.

Щодо інформації про штурм росіянами правого берега Дніпра. Ми давно володіли цією інформацією та готувалися. Військові теж все розуміють. Будемо реагувати відповідно до ситуації. Всі перебуваємо на місцях. Ситуація складна, але контрольована,

– повідомив Кім.

До слова, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко оцінив ризики, які існують наразі на Херсонському та Запорізькому напрямках. За його словами, росіяни мають плани наступальних дій на цих напрямках, але наявних ресурсів для цього у них замало.

"Такі плани росіяни сформували значно раніше. Ворог готується та тренується", – сказав Романенко.