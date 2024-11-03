Найбільший наступ росіян від початку війни: огляд фронту від Світана

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни нині проводять найбільший наступ на фронті від початку повномасштабного вторгнення. У порівняння з лютим 2022 року кількість їхніх сил збільшилась утричі.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що росіяни намагаються завершити наступальну операцію до зими.

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Найбільший наступ росіян

Світан зазначив, що наша зима нині нагадує осінь, що триває до весни, має такі погодні умови, під час яких неможливо провести наступальні операції. Звісно, росіяни намагаються використати останні сухі тижні для максимального захоплення нашої території. Далі в них за планом – спроба зупинити бойові дії, адже розуміють, що навіть виконавши оперативні завдання, вони будуть у гірших умовах, ніж ми взимку.

Близько 600 тисяч російських військ нині перебувають на нашій території. Навіть на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їх було не більше, ніж 200 тисяч. Це угруповання ще й наступає на меншій території. Заходили на ширину 2500 кілометрів лінії бойового зіткнення. Зараз вона складає приблизно 1000 кілометрів,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Ситуація на Курщині

За словами військового експерта, російські війська на Курщині нині збираються на лівому фланзі СОУ. Однак у цей час наші війська продовжують виконувати ті завдання, що були поставлені під час наступу на цій території. Іде подальший рух. Росіяни ж перебувають у напівоточенні, в оперативному географічному котлі, бо з тилу їх закриває річка Сейм і за гарних умов, вони можуть бути скинуті в неї.

"Росіяни все одно полізли в цей котел, бо хтось їм намалював план подолання української оборони. Однак там оборони немає. Це рейдова атака в режимі маневрових боїв. Це постійний рух механізованих підрозділів з хорошим управлінням і бойовим запасом. Є інформація, що нам передадуть декілька десятків БМП Striker, які будуть перекинуті сюди", – наголосив льотчик-інструктор.