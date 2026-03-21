Росіяни пішли у масштабний наступ на 7 напрямках, – Білецький

Російські війська здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку, атакувавши одразу на семи ділянках фронту. Українські захисники зірвали наступ і завдали ворогу значних втрат у техніці та живій силі.

Упродовж доби було знищено сотні окупантів, а жодної позиції росіяни захопити не змогли. Про це повідомляє Третій армійський корпус.

Що відомо про наступ ворожих військ?

19 березня російські війська здійснили одну з наймасштабніших спроб наступу на Лимансько-Борівському напрямку. Для атаки противник залучив сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, однак ще на підступах до лінії бойового зіткнення почав зазнавати втрат.

Окупанти одночасно атакували одразу на семи напрямках у смузі оборони українських підрозділів. У наступі було залучено понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, а також понад 100 одиниць мототехніки, включно з багі та квадроциклами.

Втім, підготовлені українські сили змогли швидко відреагувати на загрозу. Уже за чотири години бою стрімка спроба прориву перетворилася на масштабний провал для російської армії.

За словами Андрія Білецького, українські військові заздалегідь фіксували підготовку ворога до наступу.

Півтора місяця ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути – це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу,

– зазначив він.

За його словами, українські підрозділи завчасно підготувалися до можливого удару. Кожна бригада мала власний план дій, а координація між підрозділами дозволила ефективно відбити атаку.

"Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії – і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", – наголосив Білецький.

Унаслідок боїв противник зазнав значних втрат у техніці. Зокрема, було знищено 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а також 3 танки. Крім того, українські військові уразили важку вогнеметну систему ТОС "Сонцепьок" і 5 артилерійських гармат.

Окремо повідомляється про знищення понад 160 ворожих безпілотників. Це суттєво обмежило можливості противника щодо розвідки та коригування вогню. Втрати особового складу російських військ також є значними. За добу українські сили знищили 405 окупантів, із яких 288 – безповоротні втрати, решта – поранені.

Попри масштабність наступу, російській армії не вдалося досягти жодних результатів. Ворог не захопив ані населених пунктів, ані позицій українських військових. Наразі українські підрозділи продовжують знищувати залишки живої сили противника, які змогли вижити після невдалої спроби прориву.

