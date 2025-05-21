Наступ Росії в Україні значно сповільнився: у Bloomberg вказали на критичні ознаки

Попри гучні заяви Кремля про "успіхи" на фронті, темпи російського наступу у 2025 році значно вповільнилися. Зокрема темпи російського наступу на ключовому східному напрямку сповільнилося вдвічі від початку року порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як сповільнилися темпи російського наступу

Як зазначає видання, спроба президента США Дональда Трампа відсторонитися від зусиль із припинення бойових дій, у поєднанні з максималістськими вимогами Владіміра Путіна щодо визнання контролю над чотирма українськими регіонами, свідчать про те, що майбутнє України та безпеки Європи визначатиметься подіями на полі бою.

Оскільки російські та українські сили наразі близькі до глухого кута, здатність Києва та його союзників і далі постачати людей і зброю для своєї оборони, можливо, без особливої підтримки США, найімовірніше, матиме вирішальне значення,

– йдеться у матеріалі.

За даними видання, з початку 2025 року російські війська просуваються приблизно на 41 квадратний кілометр щотижня, тоді як у період з середини серпня до кінця 2024 року цей показник становив близько 125 квадратних кілометрів. Від січня Росії вдалося захопити лише 0,15% української території. Східний Донецький регіон, де тривають найзапекліші бої і частина якого перебуває під окупацією вже понад десять років, досі не контролюється Москвою повністю.

За таких темпів наступу російським військам знадобиться кілька років лише для повної окупації Донецької області. Якщо ж екстраполювати ці темпи на всю територію України, повне її захоплення займе понад століття.

"Ідея Путіна про те, що він може швидко захопити всі чотири регіони – або навіть найближчим часом – абсолютно нереалістична. Росія досягає лише локальних проривів", – наголошує Ерік Чіарамелла, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі.

Які є ризики для України

Як підкреслює видання, ці розрахунки не применшують зростаючих проблем України з її нестачею робочої сили, втомленим від війни населенням і ослабленням підтримки з боку США. А, оскільки бої в літні місяці стають дедалі запеклішими, ризик прориву лінії фронту з боку Росії зберігається.

"Кожна кампанія досягає точки розриву, коли фронт починає руйнуватися. Цей момент настане, тому що проблеми України мають системний характер", – цитує видання Євгена Бужинського, відставного російського генерала і військового аналітика.

До слова, аналітики ISW повідомляли про те, що наразі Росія намагається оточити Покровськ і просунутися в бік Костянтинівки, проте обмеженість у живій силі та ресурсах робить реалізацію обох наступальних операцій одночасно малоймовірною. Через це найближчим часом російське командування буде змушене зосередитися на одному з цих напрямків.