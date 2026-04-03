Вперше за 2,5 роки: Росія не має жодного просування за місяць, – AFP

За березень Росія не здобула жодних територіальних досягнень в Україні. Така ситуація трапляється вперше за останні 30 місяців.

Про це свідчить аналіз AFP на основі даних Інституту вивчення війни (ISW), пише RTE.

Яким був фронтовий березень для росіян?

Російський наступ почав сповільнюватися з кінця 2025 року. У січні ворожа армія захопила 319 квадратних кілометрів, а вже в лютому – 123 кілометрів квадратних української території. Це найнижчий показник із квітня 2024 року.

Аналітики пов'язує сповільнення російського просування:

з українськими контрнаступальними діями,

із обмеженням доступу до Starlink,

спробами Кремля обмежити роботу Telegram, який широко використовують російські військові.

Окупанти сили втратили позиції на південній ділянці фронту між Донецькою та Дніпропетровською областями. Їхній контроль у цьому районі поступово зменшувався: з понад 400 квадратних кілометрів наприкінці січня до 200 квадратних кілометрів у лютому і до 144 квадратних кілометрів у березні.

У 2025 році російська армія просунулася в Україні більше, ніж за попередні два роки, однак за перші три місяці 2026 року її територіальні здобутки вдвічі менші, ніж за аналогічний період 2025-го.

Тим часом ЗСУ навпаки, з кінця 2025 року перейшли в контрнаступ і відвоювали 319 квадратних кілометрів у січні, 123 квадратних кілометрів у лютому та 9 квадратних кілометрів території в березні.

Загалом, за оцінками ISW, Росія контролює трохи більше ніж 19% території України. Більшість цих територій була захоплена ще на початку повномасштабного вторгнення у перші тижні війни. Близько 7% (включно з Кримом і частинами Донбасу) перебували під контролем Росії або проросійських сил ще до 2022 року.

Що вплинуло на сповільнення російських атак?