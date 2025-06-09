Росія заговорила про створення "буферної зони" на Дніпропетровщині: як відреагували в ЦПД

Російське міноборони заявило про наступ так званого угруповання "Центр" територією Дніпропетровської області. Це нібито відбувається в межах створення "буферної зони" в Україні.

Відповідну заяву в понеділок, 9 червня, зробив прессекретар президента країни-агресорки Дмітрій Пєсков. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Ситуацію також прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Яка ситуація на Дніпропетровщині

За словами речника Кремля, російський наступ у Дніпропетровській області ведеться, зокрема, для створення обіцяної Владіміром Путіним "буферної зони" в Україні, нібито необхідної для захисту кордонів Росії.

Станом на ранок 9 червня вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова про їх наступ на Дніпропетровщині, – не відповідає дійсності,

– зазначив Коваленко.

Нагадаємо, напередодні в коментарі 24 Каналу речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов, спростував російську тезу про наступ на Дніпропетровщину. "Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст – російська дезінформація", – зазначив він.

У Інституті вивчення війни також відреагували – аналітики не виявили геолокаційних доказів просувань окупантів поблизу кордону Дніпропетровської області.