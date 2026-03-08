Просування ЗСУ на Півдні зриває весняно-літній наступ Росії, – ISW

Контрнаступ українських військових на Півдні у лютому 2026 року міг зірвати плани Росії щодо подальшого просування в Запорізькій області. Також це могло вплинути на підготовку очікуваного весняно-літнього наступу ворога на так званий "пояс фортець" у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як наступ ЗСУ завадив подальшим планам Росії?

У звіті зазначається, що російське військове командування перекинуло елітні повітряно-десантні та морські піхотні підрозділи з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну ділянку фронту.

Експерти нагадують, що Росія вже неодноразово перекидала елітні підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки. Зокрема, подібна ситуація була на Курському напрямку у серпні 2024 року та у Добропільському тактичному районі у вересні 2025 року.

Водночас перекидання підрозділів повітряно-десантних військ на південь України відбулося ще у січні – до початку українського контрнаступу. Це може свідчити про те, що Росія планувала розвивати свої тактичні успіхи на напрямку Гуляйполя навесні та влітку 2026 року, зазначають в ISW.

Таким чином, контрнаступ України в лютому 2026 року міг зірвати плани Росії щодо подальшого використання тактичних успіхів у Запорізькій області, а також міг негативно вплинути на очікуваний весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець,

– вважають аналітики.

У звіті також наголошується, що перекидання російських військ з операцій у Донецькій області до Дніпропетровської та Запорізької областей демонструє складні дилеми, з якими стикається російське командування. Йдеться про спроби одночасно вести кілька наступальних операцій на різних ділянках фронту, що ще більше ускладнюється українськими контратаками.

"Російські війська раніше не могли проводити одночасні наступи на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "Фортечного поясу", одночасно протидіючи недавнім успіхам України на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках", – підсумували аналітики ISW.

До речі, колишній радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак наголосив в етері 24 Каналу, що Росія готує більше наступальних операцій. Водночас співвідношення сил на фронті, на думку експерта, наразі не на користь росіян.

Які успіхи мали Сили оборони на Півдні з наступом?