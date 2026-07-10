Кількість активних напрямків наступу Росії скоротилася майже вдвічі, – Сирський

Ситуація на лінії фронту зазнає суттєвих змін на тлі зниження наступальних можливостей противника. Українські Сили оборони продовжують стримувати тиск та завдавати значних втрат ворогу на ключових ділянках зіткнення.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму звіті за підсумками першого півріччя 2026 року.

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Що сказав Сирський про зміни на фронті?

Сирський зауважив, що масштабний російський наступ не досяг поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу ворога в особовому складі та техніці.

За словами генерала, темпи просування російських військ зменшилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу ворога скоротилася з 13 до 6 – 7. Співвідношення штурмових дій України та Росії наразі становить приблизно 40% на 60%.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що за темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету.

Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись,

– сказав генерал.

Чи варто очікувати перелому у війні найближчим часом?

Олександр Сирський також наголосив, що командири мають забезпечувати ротацію на передових позиціях не рідше одного разу на 60 днів.

Водночас головнокомандувач застеріг, що до перелому у війні ще далеко. Адже Росія не відмовилася від планів окупації Донецької та Луганської областей, прагне розширити наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях і створити буферну зону на півночі України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголошував, що українські військові наразі знищують близько 30 тисяч російських військових на фронті щомісяця. За словами президента, у червні було ліквідовано майже 28 тисяч окупантів.