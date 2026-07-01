Є ймовірність, що Росія відкриє ще один напрямок бойових дій, – начальник Генштабу

Росіяни мають плани щодо відкриття ще одного напрямку. Проте ситуація на полі бою залишається стабільною, незважаючи на спроби ворога проводити стратегічну наступальну операцію.

Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов у розмові з 24 Каналом. За його словами Генштаб постійно відстежує наміри ворога.

Якою є ситуація на фронті?

ЗМІ шириться інформація про те, що Росія планує мобілізувати 300 – 500 тисяч людей. На запитання, до чого готуватись людям, Гнатов відповів, що Генштаб через своїх речників повідомляє обстановку на різних ділянках фронту.

Він зазначив, що окупанти, ймовірно, будуть намагатись відкрити ще один напрямок для проведення наступальних дій. Начальник Генштабу запевнив, що Сили оборони готуються і вживають всіх заходів для того, щоб завадити країні-агресорці здійснити свої наміри.

Ми знаємо про плани противника щодо нарощення бойового потенціалу, його наступального угруповування, про кількість ракет, дронів, які вони планують виготовити, й поставити на озброєння для того, щоб використати для ударів по нашій країні. Ми знаємо про наміри таких ударів,

– заявив Гнатов.

Він підкреслив, що, зважаючи на цю інформацію, ЗСУ приймають відповідні рішення. Гнатов підкреслив, що Генштаб вживає всіх заходів для того, щоб обстановка на фронті залишалась стабільною, керованою й забезпечила виконання ЗСУ завдань, попри будь-які рішення, які будуть приймати військово-політичне керівництво держави.

Збройні сили залишаються гарантом територіальної недоторканості, цілісності й суверенітету нашої держави й продовжать виконувати операцію по захисту нашої країни,

– підкреслив начальник Генштабу.

Зазначимо, що українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі. Вони посилюють оборону на північному напрямку, створюючи так звану "кілзону".

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко у розмові з 24 Каналом пояснив, як Володимир Путін може втягнути Білорусь у війну та яку роль у цьому відіграє Олександр Лукашенко.

За його словами, погіршення ситуації для Росії може підштовхнути Кремль до провокацій під чужим прапором. Один зі сценаріїв передбачає удар по території Білорусі, який Москва спробує видати за агресію України.