Наступ Росії біля Авдіївки наштовхнувся на сильну оборону: аналіз Британії ситуації на фронті

Ситуація на фронті наразі склалася так, що ні Сили оборони України, ні російські окупанти не можуть прорвати лінію фронту. Широкомасштабний наступ ворога провалився, адже зустрівся з потужною українською обороною.

Про ситуацію на фронті розповіла розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Там також зазначили, що на Півдні український наступ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії.

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В ході останніх тижнів спостерігається продовження тенденції, яка була виявлена на початку війни: за інших рівних факторів баланс сухопутних боїв загалом надає перевагу силам, що обороняються,

– йдеться у звіті.

А навколо міста Авдіївка на Донбасі "широкомасштабний російський штурм провалився на міцній українській обороні".

"Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна сторона тактичної авіації: обидві сторони підтримували надійну протиповітряну оборону, що не дозволяло бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку для нападів", – зазначили у відомстві.

Перш за все, як кажуть у розвідці Великої Британії, саме "географічний розмір" війни перешкоджав наступу.

"Обидві сторони намагалися зібрати ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-кілометрової лінії зіткнення", – додали військові.

Спроби наступу ворога на Сході

На початку жовтня Росія почала масований штурм Авдіївки, передмістя окупованого Донецька.

Російські війська намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод. Це їх основна ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.