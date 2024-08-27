Під Покровськом Росія покладе 50 – 60 тисяч своїх людей, – Зеленський

Російські війська продовжують активно просуватися на Покровському напрямку. Втім, за це просування Кремль віддає тисячі житті своїх солдатів.

На думку президента України, на Покровському напрямку загинуть 50 – 60 тисяч російських бійців, як це раніше було під час наступу на Бахмут. Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, розповідає 24 Канал.

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Скільки бійців може втратити Росія на Покровському напрямку

Ви повинні зрозуміти, вони там (на Покровському напрямку – 24 Канал) не відступають, повертаючись назад їх розстрілюють, я про російську армію і вони там будуть тиснути, для них це потрібно,

– Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку.

Зеленський порівняв ці події із захопленням Бахмута і спрогнозував, що під Покровськом Росія втратить 50 – 60 тисяч своїх військовослужбовців.

"Ви це побачите, ви дуже скоро зрозумієте ці цифри, в цьому історія. Тому не можна просто "ви 100 тисяч і ми 100 тисяч", у нас була вже одна така операція", – наголосив президент.

Він додав, що радіє, що головнокомандувач Олександр Сирський поділяє ці погляди. Президент також зауважив, що Україна не є більшою за Росію, тому перемогти її можна хитрощами.