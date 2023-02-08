Намагаються виконати наказ недофюрера, – військовий експерт пояснив дії росіян на фронті

Росія, ймовірно, вже розпочала новий наступ на Україну. Адже бої на Сході України активізувалися, а ЗСУ за минулий день знищили понад тисячу окупантів. Військові експерти наголошують, що росіяни намагаються виконати наказ недофюрера Путіна.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. Він запевнив, що на початку війни в нас лінія фронту 1100 кілометрів, зараз вона суттєво зменшилася.

Цікаво Наступ Росії вже розпочався, окупанти діють в інший спосіб, – військовий аналітик

За його словами, на сьогодні окупанти намагаються сконцентрувати мобілізаційний потенціал на доволі вузькому проміжку фронту.

Зараз Росія доукомплектовує свої підрозділи мобілізованими, який навчала кілька місяців. Серед них є навіть ті частини, які приймали участь в операції під Києвом,

– розповів Крамаров.

Він зауважив, що ці укомплектовані російські війська намагаються виконати наказ недофюрера (Владіміра Путіна – 24 Канал) про те, щоб захопити Луганську та Донецьку області.

"І от на цьому доволі вузькому проміжку фронту вони намагаються (наступати – 24 Канал) величезною кількістю людської маси, іноді неукомплектовані новою технікою", – зазначив Крамаров.

На його думку, там величезна кількість живої сили, і проти такої навали ЗСУ дуже важко протистояти. "Це 300 тисяч людей, і в кожного є щонайменше – автомат", – каже військовий експерт.

Він сподіваюся, що до нас швидко прийде бронетехніка, яку нам анонсували західні партнери на останньому “Рамштайні”. Вона дозволить ЗСУ стримати цю російську навалу.

На початку війни ворог використовував близько 50 тисяч артилерійських снарядів за один день. Але тепер в Росії виникли проблеми через таку інтенсивність обстрілів – в них позношувалися стволи до артилерії,

– наголосив Крамаров.

Крамаров розповів про ситуацію на фронтах: відео



Але, як додав експерт, варто розуміти, що в них цієї техніки багато, адже Радянський Союз готувався до холодної війни з НАТО, тому все, що в них було у сховищах зараз дістається для війни в Україні.

"Тому росіяни наразі знизили інтенсивність до 20 тисяч снарядів. За оцінками західних експертів, Росія використовує проти ЗСУ в день приблизно 10 – 15 тисяч снарядів", – каже військовий.

Водночас, за його словами, Україна використовує лише 5 тисяч снарядів на день. "Але наші артилеристи зазначають, що завдяки сучасній артилерії, зокрема САУ Caesar, кожен наш снаряд вартує 10 снарядам окупантів", – підсумував Крамаров.

До слова, за минулу добу українські воїни ліквідували 1 030 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів.