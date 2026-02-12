Оперативний наступ не вдається: боєць ЗСУ відповів, чи видихається російська армія

Росія не може перейти від тактичного наступу до оперативного на Запорізькому та Донецькому напрямках, попри доукомплектування підрозділів та зростання кількості штурмів порівняно з січнем.

Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, пояснив 24 Каналу, що росіяни продовжуватимуть наступальні дії на півдні та Донеччині, але просування дається їм дуже важко й високою ціною, що свідчить про виснаженість військ окупантів.

Чи свідчить відсутність проривів про виснаження російських військ?

Приклад населеного пункту Тернуватого і довкола за минулі кілька днів чітко це демонструє.

Так само те, що відбувалося на Харківщині в районі Куп'янська – це теж історія про наші дії, або Добропільський напрямок. Тобто активна оборона нам вдається доволі непогано. Ворог не може це змінити, хоча намагається,

– пояснив Мусієнко.

Кількість штурмів та бойових зіткнень на фронті зараз вища, ніж в січні, що свідчить про доукомплектування Росією підрозділів та штурмових груп, які активніше переходять до наступальних дій.

Ворог планував прорватися на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках і вздовж Дніпра до Запоріжжя, а також на Покровському напрямку для поширення наступу на Дніпропетровщину, але це не вдалося.

Відсутність стрімких проривів означає, що Росія не може реалізувати задумане, що свідчить про певну виснаженість військ, хоча це залежить від напрямків.

Можна прогнозувати певне загострення, продовження ведення наступальних дій ворогом на півдні та на Донеччині, вони все ще будуть намагатися рухатися і все ще будуть намагатися захопити Донецьку область військовим шляхом. Однак, попри кількість бойових зіткнень, попри сили, які кидає ворог, просування дається їм дуже важко і високою ціною,

– сказав Мусієнко.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?