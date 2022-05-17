Наступ Росії стопориться, спотикається і захлинається

Мені здається, що "Ангел "Азовсталі" добре описує ситуацію на фронті. Наступ Росії стопориться, спотикається, захлинається і втрачає сенс. А за Маріуполь залишається лише молитися.

Померла – так померла

А в цей час у Росії на московському заводі "Рено" відновлять виробництво "Москвичів", а сервісне обслуговування "Рено" тепер здійснюватиме "АвтоВАЗ".

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Що ж. Лікар, тобто вождь, сказав у морг, тобто в СРСР, значить у морг.

"Жигулі", "Москвич" і "Волга". Без кондиціонерів, ременів, подушок безпеки та іншої непотрібної нісенітниці. У салоні смердить бензином, а шофер палить "Біломор".

Вибачте, це у мене дитяча травма.

До речі про паління. Щось дивне відбувається з військкоматами у країні. Горять…

Не проблема

Що ж у світі? Швеція подає заявку на вступ до НАТО.

Путін каже, що це не є проблемою. Що розширення НАТО – це надумана проблема США. Як цікаво все змінюється, буквально 82 дні тому це було проблемою настільки, що якби за шість годин ми не зробили… ну, далі все в курсі.

І ще вчора лаврів погрожував Фінляндії. А сьогодні вже не проблема.

Але проблема в іншому. Туреччина таки не погоджується на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО і збирається це блокувати.

Орбан є Орбан

Глави МЗС ЄС теж не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, але продовжують намагатися домовитися щодо нафтового ембарго, яке блокується лише одним із 27 членів блоку.

Хто цей один, не кажуть, але ніби вибір не багатий. До речі, Орбана переобрано прем'єр-міністром Угорщини.

Габріелюс Ландсбергіс, глава МЗС Литви, сказав, що: "Весь союз у заручниках в однієї держави".

Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: