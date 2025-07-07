Росія у кілька разів посилила атаки на півночі Харківщині: карта боїв на 7 липня

Російські атаки тривають. Українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора

Протягом минулої доби відбулося 184 бойові зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 24 боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 24 боєзіткнення в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє.

Зауважимо, що 5 липня на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 7 боїв, 4 і 3 липня – по 10.

Відбувся бій у напрямку Хатнього: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку зафіксовано 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай.

Ворог проводив штурми у районі Зеленого Гаю: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського.

Противник наступав у районі Серебрянки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку противник 9 разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки.

Росіяни атакували біля Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення у районі Часового Яру.

Бої у Часовому Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

Противник атакував у районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне, Муравка.

Росіяни здійснили атаки у напрямку Філії: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

Ворог штурмував поблизу Зірки: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки.

Противник атакував біля Малинівки: дивіться на карті