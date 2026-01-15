Може бути два сценарії, – військовий дав прогноз щодо боїв на Півдні

Росія перекидає сили на Запорізький напрямок і посилює тиск на Півдні України. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що у штурми кидають навіть тилові підрозділи.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ворог зміщує пріоритети на південний фронт. Він окреслив два сценарії, від яких залежатиме хід боїв найближчими днями й тижнями.

Запорізький Південь стає одним із пріоритетів Росії

Росія перекидає підрозділи на Запорізький напрямок і намагається підсилити тиск на Півдні. Це виглядає як спроба знайти ділянку, де можна швидше отримати результат, бо під Покровськом окупанти загрузли у виснажливих боях і втратили темп.

Паралельно ворог знімає сили з інших відтинків, щоб не втрачати ініціативу.

Якщо дивитися з кінця 2025 і початку цього року, одним із пріоритетних напрямків для ворога стає запорізький Південь,

– сказав Мусієнко.

Він пояснив, що плани Росії щодо Півдня були давно і пов'язані зі спробами розширити наступ і тиснути в бік узбережжя. Зараз найближчі штурмові дії покажуть, чи зможе противник перейти від тактичних атак до більш масштабних дій. Але є і варіант, коли Росії доведеться взяти паузу, щоб перегрупуватися та знову шукати слабкі місця в обороні.

Може бути другий сценарій: російським військам потрібна буде оперативна пауза від кількох днів до кількох тижнів,

– зазначив він.

Навіть у разі такої паузи штурми не зникнуть повністю, але можуть не дати ворогові відчутних територіальних здобутків. Цей період, за його словами, Україна може використати, щоб посилити позиції та бити по складах, скупченнях і підрозділах БПЛА в оперативному тилу противника. Водночас Росія може намагатися компенсувати невдачі на фронті терористичними ударами по Україні, зокрема по об'єктах енергетики.

Ситуація на Запорізькому напрямку: що відомо останнім часом