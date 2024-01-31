ISW: біля Куп'янська росіяни не демонструють здатності проводити широкомасштабні маневри

Від початку 2024 року Росія веде новий етап своєї зимово-весняної наступальної операції на межі Луганської і Харківської областей. В американському Інституті вивчення війни проаналізували, чи здатні окупанти здійснити оперативний прорив на Куп'янському напрямку.

Російські військові здатні досягти "додаткових переваг на тактичному рівні" поблизу Куп'янська в Харківській області. Проте, як зазначають аналітики ISW, про стратегічний успіх на цьому напрямку не йдеться.

Дивіться також "Тактичний провал для росіян": WSJ розібрали бій Сил оборони та росіян під Куп'янськом

Ситуація біля Куп'янська

В огляді ISW зазначили, що російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська вздовж критично важливої траси Р07 Куп'янськ-Сватове біля Крохмального і, схоже, посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.

Аналітики підкреслили слова очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що наступ Росії в Україні триває, а російські війська мають на меті вийти на річку Жеребець (на кордоні Харківської та Луганської областей) та на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини.

За прогнозами голови ГУР МО, війська Росії не зможуть досягти цих цілей і, ймовірно, будуть "повністю виснажені" до початку весни. В Інституті вивчення війни зауважили, що заяви Кирила Буданова узгоджуються з їхніми оцінками про те, що окупанти активізували наступальні дії на цьому напрямку від початку січня 2024 року.

Чи здатні росіяни на оперативний прорив

На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, зможуть отримати певні переваги на тактичному рівні в районі Куп'янська. Проте, навряд чи зможуть перетворити їх на ширші механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого просування, здатного захопити більшу територію в Харківській області, і просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

В ISW констатували, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу Росії, які діють в районі Куп'янська, здатні вести фронтальні наступи на чолі з піхотою. Однак, як зазначили аналітики, ці підрозділи не продемонстрували спроможностей проводити широкомасштабні механізовані маневри після того, як були розгорнуті на цій ділянці фронту більше ніж рік тому.

Інші висновки аналітиків ISW за минулу добу: