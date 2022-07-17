У розвідці пояснили, чи у Білорусі є потужні ударні угруповання росіян

Неподалік українського кордону в білорусі досі перебувають російські війська. Головне управління розвідки ретельно стежить за ситуацією та переміщеннями окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє 24 канал. За його словами, російські підрозділи загрожують ударами по українських містах.

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Розвідка слідкує за ситуацією в білорусі

В інтерв'ю BBC міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що ризик наступу на Україну сухопутних військ з території білорусі існує. Однак він сподівається, що його поки не буде.

"Я вже робив прогноз про те, що не вірив, що може бути бомбардування росіянами, і, на жаль, я помилився. Тому все можливо, ризик такий є. Але я маю надію, що у цей відрізок часу – ні, такого ризику немає", – зауважив Резніков.

Скібіцький заявив, що ГУР постійно здійснює аналіз всіх подій та переміщень, які відбуваються на території білорусі.

Це наше завдання – своєчасно виявити ту загрозу, яка може бути з території білорусі, зробити аналіз і відповідно рекомендації, доповіді Головнокомандувачу, Генеральному штабу,

– додав представник ГУР.

Він розповів, що в білорусі, за даними розвідки, відбувається процес ротації тих підрозділів, які перебувають біля українського кордону.

"Але є особливість, що під час ротації буде збільшена кількість військ, які перебувають біля нашого кордону. Це по-перше. А по-друге, ми бачимо, що певні підрозділи, а це ракетні підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони, авіаційні підрозділи російської федерації залишаються на території білорусі", – зазначив Скібіцький.

За його словами, ці підрозділи можуть завдавати ракетних ударів по українських містах.

"А це відповідно зберігає ту загрозу, яка походить з території білорусі. Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені в лютому перед вторгненням, то на сьогодні таких ознак немає", – зауважив представник ГУР.

Скібіцький додав, що розвідка не виключає, що в майбутньому можливе перегрупування і посилення російської присутності на території білорусі. Це залежить від успіху, якого можуть досягти окупанти в Україні.

"Загроза є. На сьогодні її рівень не є таким високим, як це було в лютому, але з часом вона може зрости", – підсумував представник ГУР.

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