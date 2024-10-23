Ворог незручно почувається, – офіцер розповів, як росіяни штурмують Вовчанськ

На Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник зазнає доволі відчутних втрат, як в живій силі, так і техніці, але не полишає спроб змінити стан справ на свою користь.

Варто відзначити майстерність роботи підрозділів БпЛА. Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, додавши, що вони показують саме той результат, на який очікувала українська армія, зробивши ставку на цей рід військ.

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Що відбуваються у Вовчанську

Завдяки безпілотникам вдається знищувати логістичні вузли противника. Харківський напрямок один з тих, де вдалося значною мірою пошкодити логістичне забезпечення росіян. Це обернулося для них дезертирством, падінням морально-психологічного стану.

Проте ситуація все одно залишається доволі складною. Хоча противник зазнає відчутних втрат, але він постійно підтягує резерви. Найскладніше зараз біля населеного пункту Липці та біля Вовчанська.

Бої на Харківщині: дивіться на карті

Росіяни знищили Вовчанська на 95%. Але за те, що залишилось від міста, продовжуються бої. Окупанти намагаються закріплятися навіть на зруйнованих будівлях, в підвалах.

Звісно, за ними полюють українські підрозділи БпЛА. Роблять це ефективно, тому противник дуже незручно почувається в цьому населеному пункті,

– підкреслив Володимир Черняк.

Російській загарбники намагаються просунутися по Вовчанську. Це завжди активні штурмові дії із залученням достатньої кількості живої сили. Такі штурми відбуваються по 4 – 5 разів на день, що лише підтверджує, що наміри ворога не змінилися.

Ефективність цього не дуже висока, але треба розуміти, що постійне бойове зіткнення – це війна на виснаження. Навіть якщо дії ворога здається не дуже ефективним, але завдяки кількості засобів, живій силі, боєприпасам та авіації – окупанти досягають результату.

"Вогневий вплив на українські позиції залишається доволі великим і з усього наявного озброєння, як стрілецького, так і артилерійського. Це ті умови, в яких доводиться воювати нашим захисникам", – підсумував офіцер бригади "Рубіж".