Останні потуги: майор запасу сказав, чому росіяни посилили наступальні дії

Після того, як наступ ворога на Покровському напрямку призупинився, окупанти вирішили піти в обхід. Зараз вони намагаються атакувати с флангів, тобто посилили наступальні дії біля селища Нью-Йорк та біля Вугледару.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, пояснивши, що Курахівський напрямок є південним флангом Покровського. Там кількість бойових зіткнень за добу навіть більша ніж в районі самого Покровська.

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Чому ворог посилив атаки

Росіяни роблять спроби оточити Вугледар. Наступають на місто вже не вперше, але всі попередні спроби були невдалими. Наприклад, у січні 2023 року окупанти навіть кидали свою техніку з боєкомплектом, пальним і тікали.

Тепер противник зрозумів, що лобового штурму зробити не вдасться, тому намагається йти в обхід. Вугледар є панівною висотою, тримати оборону там краще. Незабаром почнуться осінні дощі й пройти суходолом ворог точно не зможе, адже під Вугледаром чорнозем.

Ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

Там буде майже неможливо рухатися, навіть пішки. Гусенична, а тим більше колісна техніка буде грузнути. Тому ці спроби наступу – останні потуги перед початком дощів,

– підкреслив Олексій Гетьман.

Він додав, що у ворога зараз вичерпуються сили, які були підготовлені для весняно-літньої операції. Мовиться не про кількість людей, а про план, підготовку, розрахунки, облік.

Просто механічним додаванням кількості людей неможливо продовжувати наступальні дії. Взагалі у світі не існує жодної армії, яка могла б нескінченно наступати,

Для простішого розуміння, якщо взяти 100 людей навіть з бойовим досвідом, вмінням стріляти й дати їм 100 автоматів – вони все одно не стануть ротою, яка може виконувати бойове завдання. Це буде просто 100 людей з автоматом. Потрібна структуризація, злагодження та ще багато кроків,

– пояснив майор запасу.

Тому навіть якщо Росія зараз перекине додаткові 10 – 20 тисяч бійців, то все одно не зможе далі продовжувати наступальні дії. Росіяни самі це розуміють. З огляду на це й прогнозувалося, що на початку жовтня вичерпаються можливості, які противник готував для наступу.

Але до цього часу окупанти намагатимуться тиснути з усіх сил по всій лінії боєзіткнення, бо розуміють, що часу залишилося мало.