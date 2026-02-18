У ЗСУ чітко відповіли, чим загрожує захоплення Тернуватого на Запоріжжі
- Росіяни прагнуть окупувати Тернувате для подальшого просування по Запорізькій області, попри великі втрати.
- Тернувате є центральним населений пунктом на Олександрівському напрямку, що надає стратегічну перевагу для контролю над трасою Запоріжжя – Донецьк.
На Олександрівському напрямку ворог прагне вийти до населеного пункту Тернувате. При цьому окупанти абсолютно не рахують власних втрат, яких зазнають під час боїв з нашими захисниками.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 3-го механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Максима Безручка.
Чому росіяни хочуть окупувати Тернувате?
Комбат розповів, що на Олександрівському напрямку станом на зараз ситуація важка, але контрольована. Противник більше уваги приділяє Гуляйполю, що на Запоріжжі.
Наше завдання певною мірою полягає в обороні дороги Покровське – Гуляйполе. Але у ворога є часткові успіхи, попри те, що він зазнає величезних втрат. По глобальних завданнях у них – це вихід на населений пункт Тернувате,
– зазначив захисник.
Де розташоване Тернувате: дивіться на карті
Стосовно значення Тернуватого для ворога, військовослужбовець наголосив, що це центральний населений пункт, а далі іде висота. Тож росіяни хочуть забрати цей рубіж для подальшого просування по Запорізькій області.
"Після цього рубежу в них буде ще одне основне завдання – траса Запоріжжя – Донецьк", – підкреслив командир 3-го механізованого батальйону 110 ОМБр.
Що ще відбувається на фронті у Запорізькій області?
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив в етері 24 Каналу, що напрямок Гуляйполя стає менш пріоритетним для ворога. Росіяни перекидають війська та техніку на лінію Токмак – Оріхів – Василівка у Запорізькій області.
У мережі писали про нібито захоплення Новомиколаївки на Запоріжжі ворогом. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин сказав, що більша частина сірої зони поблизу цього населеного пункту перебуває під вогневим контролем українських військових, а російські підрозділи не можуть закріпитися на цій ділянці фронту.
Владислав Волошин також підкреслив, що на південному фронті в Запорізькій області ЗСУ протистоять чотирьом російським арміям. Полковник зауважив, що російські сили намагаються прорватися до Гуляйполя, зазнаючи великих втрат у людях і техніці.