У ЗСУ чітко відповіли, чим загрожує захоплення Тернуватого на Запоріжжі

На Олександрівському напрямку ворог прагне вийти до населеного пункту Тернувате. При цьому окупанти абсолютно не рахують власних втрат, яких зазнають під час боїв з нашими захисниками.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 3-го механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Максима Безручка.

Чому росіяни хочуть окупувати Тернувате?

Комбат розповів, що на Олександрівському напрямку станом на зараз ситуація важка, але контрольована. Противник більше уваги приділяє Гуляйполю, що на Запоріжжі.

Наше завдання певною мірою полягає в обороні дороги Покровське – Гуляйполе. Але у ворога є часткові успіхи, попри те, що він зазнає величезних втрат. По глобальних завданнях у них – це вихід на населений пункт Тернувате,

– зазначив захисник.

Стосовно значення Тернуватого для ворога, військовослужбовець наголосив, що це центральний населений пункт, а далі іде висота. Тож росіяни хочуть забрати цей рубіж для подальшого просування по Запорізькій області.

"Після цього рубежу в них буде ще одне основне завдання – траса Запоріжжя – Донецьк", – підкреслив командир 3-го механізованого батальйону 110 ОМБр.

Що ще відбувається на фронті у Запорізькій області?