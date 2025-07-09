Окупанти готуються штурмувати Оріхів, Гуляйполе та Придніпров’я, – Сили оборони

Російські війська перегруповують сили та стягують резерви, щоб поновити наступальні дії на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. У Силах оборони попереджають, що окупанти можуть спробувати активізувати штурми вже найближчими днями.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини, передає 24 Канал. Російські війська стягують резерви, перегруповують підрозділи та техніку, щоб поновити активні штурми на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

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Росія може відновити штурми на Запоріжжі

За його словами, противник висуває штурмові групи на передові позиції, проводить інженерні роботи та розмінування проходів, готуючись до наступальних дій. Також спостерігається підведення резервів та логістичних ресурсів у районі Малинівки й активізація авіаційних ударів по правому берегу Херсонщини.

Волошин підкреслив, що попри незначне зниження кількості штурмів за останню добу, інтенсивність артобстрілів і атак дронами-камікадзе залишається стабільно високою. За його словами, у найближчі дні ворог, ймовірно, спробує поновити активні штурмові дії одразу на кількох напрямках.

До слова, Росія активізувала бойові дії на Запоріжжі, де впродовж літа намагатиметься виконати важливе завдання. Основні операції з боку окупантів очікуються у серпні-вересні, але українські сили можуть перешкодити планам ворога.