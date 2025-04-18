Готують "великий наступ" на Запоріжжі: в Маріуполі помітили незвичні рухи росіян

Росіяни регулярно перекидають сили через Маріуполь. Нещодавно там зафіксували несподівані дії від окупантів.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, упродовж останнього часу росіяни вже менше перекидають техніку та особовий склад через Маріуполь. Але рух досі є.

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Чи можна очікувати наступ на Запорізькому напрямку

Як наголосив Андрющенко, усі ці ресурси росіяни перекидають на Запорізький напрямок. Є припущення, що вони можуть спробувати там активізуватися. Вже навіть зафіксували певні їхні дії на фронті.

Очікуємо, що Росія збільшить атаки на Запоріжжі. І будуть пробувати перейти в форму так званого "великого наступу". Бачили вчора спроби піти в наступ. Отримали. Зараз можуть спробувати на інших ділянках піти. У них досить велике угруповання накопичене. І воно продовжує зростати. Не так масово, але продовжує,

– сказав Андрющенко.

Упродовж місяця росіяни звозили туди і військову техніку, чого давно не було, і живу силу. Також там вдалося зафіксувати досить несподіваний рух від росіян. Вони чи не вперше перекинули нових контрактників, яких готували в маріупольсько-бердянській агломерації, не на Донеччину, а на Запорізький напрямок.

Усіх перекинули на Запорізький напрямок. Зазвичай їх кидали на північ Донецької області. Вони хочуть розпочати великий наступ на Запоріжжі. Думаю, що у них нічого не вийде,

– підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, у Силах оборони Півдня повідомили, що 16 квітня росіяни спробували піти в наступ поблизу населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки. Це ближче до тимчасово окупованої Василівки. Окупанти залучили 320 живої сили та понад 40 одиниць броньованої техніки. Сили оборони України втримали усі позиції. А більшість техніки окупантів була знищена.