Командир батальйону оцінив загрозу наступу Росії на Запоріжжя

Підполковник Сармат, командир батальйону Національної гвардії України, вважає наступ росіян на Запоріжжя малоймовірним. Це повёязано з погіршенням якості російської техніки і недостатні ресурси для масштабних операцій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сармата для NV. Він також зазначив, що підготовка до наступу має бути помітною значно раніше.

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Запоріжжя – це складна операція для росіян

Бригада Національної гвардії Спартан, що з 2023 року воює на Запорізькому напрямку, є однією з найбільш боєздатних частин, які активно працюють на передовій. Підполковник на позивний Сармат, командир одного з найбільш підготовлених батальйонів цієї бригади, розповідає про ситуацію на фронті та стан справ на ключових ділянках бойових дій.

За його словами, батальйон бере участь у найскладніших операціях, зокрема під Куп'янськом, Бахмутом, Соледаром, Вугледаром і в контрнаступі влітку 2023 року.

Щодо наступу ворога на Запоріжжя – маю великі сумніви,

– зізнається Сармат.

За його словами, наразі на його ділянці фронту не спостерігається значних угруповань техніки чи особового складу ворога.

На цьому напрямку ворог почав використовувати техніку настільки низької якості, що ми раніше й не бачили,

– зазначає офіцер.

За його оцінкою, наступ на Запоріжжя буде надзвичайно складним завданням для росіян, яке вимагатиме великої кількості військової техніки та особового складу, що неможливо приховати.

Комбат також згадує про активні дії ворога влітку 2024 року, коли росіяни намагалися активізувати штурми в районі Роботине, аби відбити території, звільнені українськими силами під час контрнаступу.

За його словами, навіть там, де ворог зміг просунутися, це було "абсолютно незначним", і всі рухи ворога були відомі українським військовим заздалегідь.

Сармат також додає, що якщо росіяни і готуються до великого наступу на Запоріжжя, то це буде помітно значно сильніше, ніж попередні спроби.

Попри це, комбат не виключає, що ворог може спробувати посилити свій тиск на цей напрямок.

Я не кажу, що великий штурм тут неможливий. Ми бачимо, що ворог має перевагу у кількості. Бачимо, скільки техніки вони можуть кидати на самогубні штурми, як навколо Вугледара,

– підкреслює Сармат.

Він також наголошує на складності будь-яких наступальних дій росіян на Запоріжжя. Тому наразі ситуація залишається стабільною, а наступ ворога на цей напрямок виглядає малоймовірним.