Шукають слабке місце, – військовий про посилення боїв на Запорізькому напрямку

З'явилося повідомлення, що вперше за 3 роки росіяни почали активно штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Ворог діє малими групами по 3 – 4 особи, кількість використання дронів, артилерії суттєво зросла.

Ворог не ставить перед собою конкретної мети, але хоче спробувати наступати. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, додавши, що окупанти можуть наступати навіть по одній людині.

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Окупанти самі не знають, де буде наступ

Тактику малих груп фіксують не лише на Запоріжжі. Вона характерна для Сумщини, Донеччини та інших напрямків. Адже росіяни розуміють, що працюють дрони, артилерія, тому будь-яке скупчення одразу буде уражене.

Шанс вижити й врятуватися є тільки, якщо дієш дуже маленькими групами. Так вони працюють. Групи справді невеликі, але їх дуже багато,

– зауважив військовослужбовець.

Щодо ситуації на Запоріжжі, то тут краще дочекатися офіційної інформації від Сил оборони, зокрема командування на Півдні. Але, звісно, росіяни завжди шукають шпаринку, в яку можуть просочитися. Тому вони тиснуть по всій лінії фронту й робитимуть це далі.

"Так ворог шукає місце, де може посипатися лінія оборони. Далі хоче підтягнути туди резерви й розвинути наступ. Зараз вони, ймовірно, не мають плану й самі не можуть сказати, де буде наступ", – підкреслив Кирило Сазонов.

Зауважимо, про посилення штурмів на Запорізькому напрямку повідомили військові. За їхніми словами, таких атак не було вже 3 роки. Ймовірно, росіяни хочуть вийти на Маріупольську трасу й далі розвивати наступальні дії.