Вдалося вибити росіян із деяких позицій: ГУР проводить наступальні дії під Степногірськом

Українські захисники провели серію вдалих наступальних операцій під Степногірськом. Вони відновили контроль над ключовими позиціями, завдавши значних втрат противнику.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про наступ на Запорізькому напрямку?

Бійці "Аркану" разом з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України активно проводять операції на території Степногірська Запорізької області, здійснюючи серію вдалих наступальних дій.

Попри складні умови постачання та безперервні спроби ворога утримати позиції методом "м'ясних штурмів", українські війська успішно відновили контроль над ключовими позиціями та зміцнили тактичне становище на цьому відрізку фронту.

Під час операцій бійцям ГУР вдалося знищити передові штурмові групи та багато техніки противника, також ліквідувати десятки російських військовослужбовців.

Одним з найважливішого – вдалося перерізати логістичні зв'язки ворога за допомогою встановлення вогневого контролю над ним. Удари по логістичних вузлах зробили неможливим проведення штурмів під Степногірськом.

Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога,

– заявив командир "Аркану" Віктор "Титан" Торкотюк.

Однак операція ще не завершилась. основною метою є усунення загрози прориву ворога до Запоріжжя. За інформацією "Титана", успіх операцій під Степногірськом забезпечується тісною координацією сил. Штурмові підрозділи діють синхронно з ударами важких безпілотників, артилерії та іншого вогневого забезпечення.

Що відомо про ситуацію на фронті?