ЗСУ змінюють тактику біля Лиману та витісняють росіян до Осколу: огляд фронту від ISW

Контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку триває. Росіяни просуваються у Костянтинівці та готують "підступ" з водосховища.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, і українські, і російські сили мали певні просування.

Яка ситуація на фронті?

Північ Харківської області

Представник української бригади 26 вересня розповів, що невеликі групи окупантів намагаються обходити позиції ЗСУ та проникати через проміжки між ними.

Через це лінія фронту в деяких місцях нагадує шахову дошку.

Також росіяни переміщують точки запуску FPV-дронів ближче до українських позицій і далі в "сіру зону".

Російські джерела використовують інфільтрації, щоб заявляти про нібито захоплення територій між населеними пунктами.

Зокрема, росіяни намагалися проникнути в район Волохівського на схід від Вовчанська та Івашкиного на північний схід від Великого Бурлука.

На підставі окремих російських позицій окупанти заявляють про нібито оточення українських військових на схід від Вовчанська.

Водночас ISW не знайшов доказів присутності російських військ на території між Волохівським та Івашкиним.

Великобурлуцький напрямок

Українські військові нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Великобурлуцькому напрямку.

Геолоковані кадри від 25 вересня свідчать, що російські війська завдали удару по українській позиції на південний схід від Зарубинки, що на північний схід від Великого Бурлука. Це підтверджує присутність ЗСУ в цьому районі, всупереч російським заявам.

Окупанти тим часом проводили інфільтраційні операції на північний схід від Чугунівки та в Довжанці.

Трегубов уточнив, що російські війська продовжують такі операції на Великобурлуцькому напрямку, намагаючись закріпитися в лісосмугах.

Куп'янський напрямок

Українські контратаки на північ від Куп'янська посилюють тиск на російське угруповання "Захід".

Представник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 26 вересня заявив, що українські сили продовжують відтісняти російські війська до Осколу та скорочують їхній плацдарм на західному березі річки.

За його словами, мета ЗСУ – витіснити росіян за Оскіл, зменшити їхній плацдарм на північ від Куп'янська та знизити загрозу для міста.

Російське угруповання "Захід" відповідає за бойові дії на Куп'янському, Боровському та Лиманському напрямках.

Основні наступальні зусилля воно зосереджує на Лиманському напрямку, де останні місяці стикається з українськими контратаками.

За оцінкою ISW, необхідність одночасно вести наступ на Лиманському напрямку та протидіяти українським контратакам біля Лимана і Куп'янська може послаблювати здатність росіян утримувати передові позиції на західному березі Осколу.

Борівський напрямок

Одне з російських джерел заявило, що 26 вересня окупанти продовжували наступ, тоді як українські сили проводили контратаки. Водночас ISW не зафіксував підтверджень просування російських військ.

Лиманський напрямок

Сили оборони змінюють тактику контрнаступу. Замість того щоб одразу знищувати російські групи, які проникли за позиції ЗСУ, українські сили спершу намагаються зірвати їхнє підсилення.

Командир українського батальйону 26 вересня розповів, що на першому етапі операції "Вівальді" на Лиманському напрямку ЗСУ били по російських штурмах на мотоциклах і всюдиходах. Таким чином росіяни намагалися доставити підкріплення своїм групам, які опинилися за українськими позиціями.

Українські удари по маршрутах постачання порушили російську логістику. Через нестачу ресурсів російські групи ослабли, після чого ЗСУ зосередилися на їхньому знищенні.

Раптовість дій також дозволила українським військовим просунутися в тил росіян і вдарити по позиціях операторів дронів, фахівців РЕБ та пунктах управління.

В ISW вважають, що така тактика може допомогти ЗСУ проводити більш маневрові операції та зменшити витрати сил на знищення російських груп, які вже проникли на українські позиції.

Російські військові блогери тим часом визнають, що неправдиві доповіді в російській армії допомагають ЗСУ на Лиманському напрямку.

Слов'янський напрямок

Українські військові нещодавно просунулися на схід від Слов'янська.

За даними геолокованих кадрів, оприлюднених 26 вересня, ЗСУ вибили російських військових із позиції у східній частині Миколаївки.

Раніше на цій ділянці росіяни проводили інфільтраційні операції.

Костянтинівський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися в західній частині Костянтинівки.

За даними геолокованих кадрів від 25 вересня, українські військові завдали авіаудару по російській позиції на заході міста. Це може свідчити про відсутність українських позицій безпосередньо в цьому районі.

Огляд фронту / Карти ISW

Добропільський напрямок

Окупанти нещодавно провели інфільтраційну операцію на північний схід від Чернігівки, що на південний схід від Добропілля.

У 1-му корпусі "Азов" 26 вересня повідомили, що ЗСУ утримують Добропілля та підходи до нього з кількох напрямків.

Водночас у корпусі зазначили, що Росія планувала оточити місто восени 2026 року. Однак наразі оточення немає.

Олександрівський напрямок

Окупанти нещодавно проводили інфільтрації у південно-східній частині Андріївки та на півдні Нового Запоріжжя. Перший населений пункт – на південь від Олександрівки, другий – на південний захід.

Гуляйпільський напрямок

Загарбники, ймовірно, використовують висохле Каховське водосховище для перекидання піхотних груп уздовж його східного берега.

Також вони можуть спробувати скористатися водосховищем для просування на північ у напрямку Запоріжжя на тлі погіршення погодних умов восени.

Минулого року росіяни скористалися такого погодою, щоб проникнути до Приморського на південь від Запоріжжя, однак згодом українські військові повернули населений пункт під свій контроль.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські військові можуть посилювати свої обмежені позиції на півдні Приморського лише піхотою через дно водосховища.

Водночас ЗСУ контролюють північну частину Плавнів та ділянку траси М-18 на південь від Приморського.

За даними Машовця, близько 19 вересня російська піхотна група змогла через водосховище проникнути до Малокатеринівки.

Водночас російські військові присутні лише в районі багатоповерхівок Степногірська та на його північній околиці.

Оріхівський напрямок

Українські військові, ймовірно, ліквідували значну частину російських інфільтраційних груп, які намагалися просунутися на північний схід від Оріхова, щоб у перспективі оточити місто.

Російські військові блогери продовжували заявляти про просування окупантів на захід від Червоної Криниці та Новоселівки.

Водночас Костянтин Машовець повідомив, що українські сили знищили кілька російських груп, які проникли на південний схід від Червоної Криниці.

ЗСУ також стримують спроби росіян проникнути до Оріхова з півдня.

За словами Машовця, українські військові блокують до трьох російських малих груп у районі виправної колонії в Малій Токмачці, а також на північно-східній та східній околицях населеного пункту.

Машовець зазначив, що українські сили зачистили Новоданилівку на південь від Оріхова.

Також ЗСУ суттєво скоротили кількість російських військових, які проникли до Оріхова з боку Новоданилівки.

Водночас одна російська інфільтраційна група продовжує діяти на південно-східній околиці міста.

Крім того, за даними Машовця, російські групи все ще утримують кілька позицій у лісистій місцевості на північний захід від Нестерянки.

Ще одна група залишається в районі на південь від Павлівки, що на захід від Оріхова.