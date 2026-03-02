Сили оборони мають успіхи на фронті й справді важливі, – Коваленко

Українські військові мають успіхи на лінії бойового зіткнення із ворогом. Нинішні успіхи на фронті є дійсно важливими.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Що розповіли у РНБО про успіхи Сил оборони на фронті?

Андрій Коваленко зазначив, що Сили оборони України мають успіхи на фронті й справді важливі.

В той самий час, росіяни провалили всі стратегічні задуми, які ставили собі за мету на осінь і зиму,

– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Що відомо про наступ Сил оборони на Півдні?