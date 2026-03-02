Укр Рус
2 березня, 14:38
Сили оборони мають успіхи на фронті й справді важливі, – Коваленко

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Українські військові мають важливі успіхи на лінії бойового зіткнення, сказав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
  • За словами лейтенанта, росіяни провалили всі стратегічні задуми на осінь і зиму.

Українські військові мають успіхи на лінії бойового зіткнення із ворогом. Нинішні успіхи на фронті є дійсно важливими.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Що розповіли у РНБО про успіхи Сил оборони на фронті?

Андрій Коваленко зазначив, що Сили оборони України мають успіхи на фронті й справді важливі. 

В той самий час, росіяни провалили всі стратегічні задуми, які ставили собі за мету на осінь і зиму, 
– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Що відомо про наступ Сил оборони на Півдні?

  • Командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Герой України Дмитро Філатов ("Перун") розповів BBC News Україна, що ЗСУ розпочали наступ на Півдні з метою звільнення Дніпропетровської області. Друга мета, яку уже вдалося досягнути захисникам, – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур.

  • 1 березня стало відомо, що Десантно-штурмові війська ЗСУ прорвали оборону ворога на Олександрівському напрямку, знищивши ворожі укріплення та склади боєприпасів. Це зірвало плани противника на наступ і відкрили плацдарм для подальшого просування українських захисників.

  • Наприкінці лютого у ГУР МО розповіли, що українські захисники повернули контроль над ключовими позиціями під Степногірськом, що у Запорізькій області. Тоді вдалося перерізати логістичні зв'язки ворога, що ускладнило проведення штурмів противником.