Сили оборони мають успіхи на фронті й справді важливі, – Коваленко
- Українські військові мають важливі успіхи на лінії бойового зіткнення, сказав керівник ЦПД Андрій Коваленко.
- За словами лейтенанта, росіяни провалили всі стратегічні задуми на осінь і зиму.
Українські військові мають успіхи на лінії бойового зіткнення із ворогом. Нинішні успіхи на фронті є дійсно важливими.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
Цікаво Дізнались з перехоплень, – у бригаді "Рубіж" розкрили нетипові плани росіян біля Покровська
Що розповіли у РНБО про успіхи Сил оборони на фронті?
Андрій Коваленко зазначив, що Сили оборони України мають успіхи на фронті й справді важливі.
В той самий час, росіяни провалили всі стратегічні задуми, які ставили собі за мету на осінь і зиму,
– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.
Зверніть увагу! Детальніше про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про наступ Сил оборони на Півдні?
Командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Герой України Дмитро Філатов ("Перун") розповів BBC News Україна, що ЗСУ розпочали наступ на Півдні з метою звільнення Дніпропетровської області. Друга мета, яку уже вдалося досягнути захисникам, – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур.
1 березня стало відомо, що Десантно-штурмові війська ЗСУ прорвали оборону ворога на Олександрівському напрямку, знищивши ворожі укріплення та склади боєприпасів. Це зірвало плани противника на наступ і відкрили плацдарм для подальшого просування українських захисників.
Наприкінці лютого у ГУР МО розповіли, що українські захисники повернули контроль над ключовими позиціями під Степногірськом, що у Запорізькій області. Тоді вдалося перерізати логістичні зв'язки ворога, що ускладнило проведення штурмів противником.