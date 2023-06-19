Знижена інтенсивність біля Бахмута та просування на Півдні: Маляр окреслила ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують активні наступальні дії на Таврійському напрямку. Біля Бахмута інтенсивність боїв дещо знизилася.

Упродовж минулого тижня українські захисники як наступали, так і оборонялися. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.

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Де ЗСУ наступають, а де триває оборона

Маляр зазначила, що упродовж минулого тижня на Сході ворог докладав усіх зусиль для того, щоб зупинити наші війська. Зокрема, окупанти навіть переміщали туди додаткові підрозділи, а також збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку була дещо знижена. Втім, упродовж тижня там було понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ поступово, але впевнено просувалися вперед на певних ділянках, де були поставлені відповідні задачі.

Крім того, на Сході тривали й оборонні дії. Тому що росіяни продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках.

Упродовж минулого тижня на Сході з боку ворога було майже 6 тисяч обстрілів. Разом ворог використав приблизно більше, ніж 270 тисяч боєприпасів,

– підкреслила заступниця міністра оборони.

Тим часом на багатьох південних напрямках тривав український наступ. На Таврійському ЗСУ виконали понад 10 тисяч вогневих завдань. Так, у ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку підрозділи ОСУВ "Таврія" звільнили 8 населених пунктів.

В цілому наші Сили оборони на Таврійському напрямку за час наступальних дій просунулися в глибину противника на 7 кілометрів. Загалом, якщо рахувати площу звільнених територій, це приблизно 113 квадратних кілометрів,

– наголосила Маляр.

Також додала, що активні дії на Таврійському напрямку продовжуються.

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Які населені пункти вже деокупували

Зауважимо, що вранці 19 червня Ганна Маляр підтвердила звільнення села П'ятихатки Запорізької області. Окрім цього населеного пункту, наші оборонці вже деокупували: