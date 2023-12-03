Що нам робити на новому етапі війни?

Зеленський у інтерв'ю Associated Press заявив про початок нового етапу війни. Серед позитивних підсумків українського наступу президент назвав той факт, що ЗСУ не відступають і продовжують боротьбу. Однак він визнав, що в Україні бажали швидших результатів, яких не вдалося досягти.

Активна оборона створить шанси для перемоги у майбутньому

У такій ситуації важливими є збільшення внутрішнього виробництва зброї та отримання нової допомоги від союзників – ліцензій на виробництво зброї, кредитів, які б могли бути по кишені українській економіці.

Читайте також Після Нового року росіянам в Авдіївці стане ще сумніше

Зеленський визнав недостатність поставок зброї від союзників, але наголосив, що не може скаржитися.

Серйозною проблемою для подальшого перебігу війни в Україні Зеленський вважає відвертання уваги світу від того, що у нас відбувається. Серед ознак зміни цієї уваги він назвав підвищення цікавості до нових екзистенційних конфліктів у світі, зокрема до війни Ізраїля проти ХАМАС. Лише сліпий може не побачити цього фактору.

То що робити на цьому новому етапі війни? Дещо на це питання відповідає інтерв'ю, яке дав колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко. У матеріалі BBC Муженко підкреслив, що після того, що відбулося на фронті цього року, треба говорити про необхідність активної оборони. Саме така активна оборона може створити реальні шанси для перемоги ЗСУ у майбутньому. Стратегічно активна оборона може передбачати контрудар, а за умов успіху на окремих ділянках фронту – навіть контратаки на рівні підрозділів.

Нам треба переформатовувати фронт, створити якісний потужний резерв, а не лише кількісний. Мовиться про наявність реальних військових механізмів: бригад, корпусів і тд. Оснащених, підготовлених та з високим моральним духом.

Активна оборона також потребує укріплень на тих ділянках фронту, які можуть бути важливою метою для росіян.

Не можна допустити нові помилки

Цілі Росії у загарбницькій війні зовсім не змінилися. Це днями підтвердив міністр закордонних справ держави-агресорки Сєргєй Лавров на пресконференції у Північній Македонії. Він підкреслив, що Росія прагне до виконання цілей "СВО" і не бачить ознак, що ситуація може бути вирішена політичним шляхом.

Зауважте Експорт російської нафти скоротився: справжня причина здивує

Зеленський не розглядає можливість переговорів з Росією, хоча мені здається, що тут питання більше до очільника Кремля Владіміра Путіна, який щиро вірить, що багаторічна війна з Україною поставить крапку на існуванні нашої держави.

Щодо небезпеки перемир'я для України висловився і генерал Муженко. За його словами, якщо ворог вимагає перемир'я у ситуації, яка не є для нього критичною, це означає, що у Росії є певні плани на це перемир'я. Вона хотіла б його використати для збільшення своїх військово-технічних резервів та підготовки для подальшого нападу на Україну, який має бути масштабнішим та серйознішим, ніж вона може здійснити зараз.

Тому ми можемо констатувати, що ані в Києві, ані в Москві реалістично не вбачають жодних можливостей для врегулювання війни, яка стає перманентною. У Києві впевнені, що будь-яке примирення з Росією – це дорога до нової війни, а в Москві, як це не дивно, навіть не думають про таке примирення, бо вважають, що війна на виснаження надасть Росії набагато більші та вичерпніші шанси для знищення України.

Цікаво Як Україна буде обороняти "зерновий коридор" від ворога

У цій ситуації Україні необхідно чітко визначитися з тими діями, які будуть найправильнішими на новому етапі війни з Росією. Не допустити нових помилок, які призведуть до нових розчарувань.

Насамперед перемога пов'язана з тим, на скільки правильними є завдання, які ставить перед собою військово-політичне керівництво країни і на скільки реалістично дивиться у майбутнє населення країни, яке стає жертвою перманентної війни.

Ілюзія у війні – це поразка, яка коштує майбутнього. Про це має думати і розуміти кожен, хто ухвалює рішення, які визначать новий етап війни України з Росією.