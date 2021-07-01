Наступна хвиля COVID-19 можлива вже з кінця липня, – Ганиченко

В Україні другий день поспіль погіршується статистика інфікувань на COVID-19. Новий етап захворюваносрті можливий вже влітку.

Чекати на нову хвилю коронавірусу треба вже наприкінці липня. Про це в ефірі заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За його словами, у вересні почнеться сезонний вплив. Завдяки цьому і може початись наступна хвиля.

Наступна хвиля COVID-19 можлива в будь-який час, вже з кінця цього місяця (липня – 24 канал), в серпні, у вересні,

– відзначив Ганиченко.

Попри це, як зауважив експерт, нові штами коронавірусу мають свою особливість. Вони зокрема можуть змінювати сезонність.

"Наприклад, що ми бачимо в Європі? У трьох країнах – Велика Британія, Португалія і Росія дуже зростає (захворюваність – 24 канал). Попри ту сезонність, яка діє позитивно для країн Європи, в тих країнах відбувається зростання", – додав він.

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Остання інформація щодо коронавірусу в Україні

Станом на 1 липня 2021 року в Україні на коронавірус захворіла 2 235 801 людина.

З них – 2 168 387 осіб одужало, водночас 52 391 – померло.

Від 30 червня інфікувались COVID-19 705 мешканців України, зокрема 28 дітей та 18 медпрацівників.



Профілактика коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу