Наступні кілька тижнів будуть важливими для Німеччини, – генерал США

У владі Німеччини неприпустимо довго чекали, перш ніж зробити те, що зробили. Це жахливо, що Німеччина так довго дозволяла росіянам робити те, що вони робили.

Водночас у країні відчутно змінили свою риторику з подачі канцлера Олафа Шольца. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Важливо Путін не захоче вступати в конфлікт з НАТО, – генерал США в Європі

За його словами, Шольц усвідомив, що Німеччина несе відповідальність у Європі – за захист європейських цінностей та європейців, що вони мають тримати лідерство в питанні стабільності та безпеки у Європі.

Наступні кілька тижнів будуть важливим для Німеччини. Чи проголосує Бундестаг за те, чого хоче Шольц – "Північний потік" і всі інші заходи впливу?

– додав генерал.

Ходжес додав, що у Німеччини вперше в її історії так довго не було ворогів на кордонах. Тож люди розслабились, стали більше фокусуватись на економічних питаннях, не вкладались так, як мали б в загальну систему безпеки в Європі.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео