Наступні судна з українським зерном готові до відплиття, – Кулеба

4 серпня 2022 , 03:05
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Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що українські судна готові до відплиття. Зерно з них країни отримають у тому випадку, якщо росія виконає зобов'язання.

Відповідну позицію міністр закордонних справ написав 3 серпня. Варто відзначити, що судно з українським зерном пройшло інспекцію і готове прямувати у пункт призначення

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Кулеба пояснив, що наші кораблі готові до відправлення

Чергові судна з українським зерном завантажені та готові до відправлення. Якщо росія виконуватиме свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду,
– заявив Кулеба. 

Також міністр пояснив, що Україна, як і раніше, віддана боротьбі з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

Що цьому передувало

  • Вранці 1 серпня перше судно з українським зерном RAZONI вже вирушило з українського порту орієнтовно о 08:30 за Києвом. Зерно мають доставити до Лівану. 
  • 3 серпня судно вже минуло зерновий коридор і пройшло перевірку у Стамбулі та має рушити далі. Відомо, що на його борту перебуває 26 тисяч тонн кукурудзи. 
  • Володимир Зеленський пояснив, що на відправлення вже чекають 16 суден. Відправлення зерна необхідне, щоб наблизитися до стабілізації світового ринку продовольства. 

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Автор: Діана Квасневська