Сирський відповів, чи бачить він у війську свого наступника

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про те, хто зможе управляти військами в майбутньому. Він відзначив, що в українській армії є чимало професійних командирів.

Сирський дав інтерв'ю "Мілітарному". У генерала поцікавились, хто в майбутньому зміг би стати його наступником.

Що розповів Сирський?

Він сказав, що кожний головнокомандувач має готувати генералів та офіцерів, які зможуть замінити його. Сирський зазначив, що перспективних командирів дуже багато, але повідомив, що не буде їх називати.

Генерал розповів, що в українській армії багато перспективних командирів різного рівня: від батальйонного до корпусного. Він відзначив, що майже всі вони успішно виконують завдання на полі бою та мають певні успіхи.

Всі вони на посадах буквально рік, хтось трохи більше. Кожен день у нас іде за три під час війни, це зрозуміло, тож я впевнений, всі вони мають певний досвід, який з кожним днем тільки збільшується. Тому в процесі війни немає такої людини, яку не можна замінити,

– заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач також підкреслив, що тих, хто не має успіхів, переводять на інші посади, оскільки це пов'язано з людським життям, територією, ефективністю.

Що ще сказав Сирський в новому інтерв'ю?

Олександр Сирський анонсував короткострокові контракти у ЗСУ на 6 – 9 місяців. За його словами, такий формат короткого контракту буде в основному для військових, які звільнилися за станом здоров'я або через поранення та хочуть повернутися назад до війська.

Головнокомандувач розповів, що Україна вперше перевершила росіян за кількістю наступальних дій за добу. Ситуація на фронті залишається складною, але українська армія поступово перехоплює ініціативу на окремих ділянках, попри потужний тиск з боку ворога.

Також генерал оцінив загрозу нападу з боку Білорусі. Сирський повідомив, що тенденція йде до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Він зазначив, що можливість наступальних операцій на півночі України розглядається і ЗСУ готові до такого сценарію.