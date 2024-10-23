ЦАХАЛ підтвердив вбивство наступника лідера "Хезболли" Хашима Сафі ад-Діна

Близько 3 тижнів тому армія оборони Ізраїлю ліквідувала наступника лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли. Йдеться про Хашима Сафі ад-Діна.

Це підтвердили Військово-повітряні сили Ізраїлю в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Хашима Сафі ад-Діна вбили

Ізраїльські військові підтвердили ліквідацію Хашима Сафі ад-Діна.

Близько трьох тижнів тому Хашим Сафі ад-Діна, голова виконавчої ради терористичного угруповання організації "Хезболла" і Хосейн Алі Зіма, голова штабу розвідки "Хезболли", були вбиті під час нападу на Даха в Бейруті разом з іншими командирами,

– заявили у ВПС Ізраїлю.

Ізраїльські військові літаки атакували головний штаб розвідки терористичної організації "Хезболла", розташований під землею. Як стверджують у ВПС, на момент атаки там перебувало 25 посадовців "Хезболли".

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До речі, про вбивство наступника Насралли прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв ще 8 жовтня. Однак військові наголошували, це треба перевірити.