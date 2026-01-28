Була професіоналом своєї справи: внаслідок удару по Одесі загинула Наталія Прокопець

У вівторок, 27 січня, Росія атакувала Одещину понад 50 ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу обірвалось життя Наталії Євгенівни Прокопець, працівниці міськради.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Що відомо про Наталію Прокопець?

Через російський масований обстріл Одеси 27 січня 2026 року загинула 52-річна Наталія Євгенівна Прокопець. Вона обіймала посаду начальника відділу кадрового забезпечення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

За словами колег, Наталія була висококваліфікованим фахівцем. Вона присвятила багато років свого життя службі в органах місцевого самоврядування міста Одеси.

Колектив Департаменту, Одеська міська рада та її виконавчі органи висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав та цінував Наталію.

Вона залишиться в наших серцях як чуйна людина та прекрасна жінка, професіонал своєї справи,

– додали у Департаменті.

Що відомо про атаку на Одещину 27 січня?