В її серці завжди була незалежна Україна: померла 99-річна зв'язкова УПА Наталія Сеньковська

На жаль, вдень, 15 квітня померла зв'язкова Української повстанської армії з Івано-Франківської області. Йдеться про Наталію Сеньковську на псевдо Черемшина.

Про смерть української повстанки повідомила Кутська селищна рада. Жінці було 99 років.

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Що відомо про жінку

Наталія Петрівна Сеньковська (дівоче прізвище – Лазорик) була уродженкою села Слобідка Косівського району. В юності була зв’язковою (псевдо – Черемшина) в українському громадсько-політичному русі, що ставив собі за мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та розвиток.

Влітку 1946 року 21-річну дівчину було заарештовано за звинуваченням у членстві в ОУН. Восени того ж року військовим трибуналом військ МВС Станіславської області була засуджена на 10 років позбавлення волі та 5 років пораження в правах із конфіскацією майна,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вона відбувала покарання у таборах в Республіці Комі, з 1953 року – була на спецпоселенні у Балхаші, що в Казахстані. Там вона познайомилася з майбутнім чоловіком Ярославом Сеньковським. У 1961 році подружжя переїхало в Караганду.

Наталія Сеньковська була зв'язковою УПА / Фото Кутської селищної ради

Однак разом з чоловіком та дітьми прагнули повернутися на рідну землю. У 1984 році здійснилася заповітна мрія Сеньковських і сім'я переїхала в селище Кути, де Наталія Петрівна проживала донині.

З моменту проголошення незалежності України отримала чималу кількість державних нагород. Наталію Сеньковську реабілітували у 1992 році. За незалежної України вона була членкинею "Косівської районної управи братства вояків УПА".

Наталія Петрівна пройшла нелегкий життєвий шлях, але в її серці завжди була Україна – вільна, незалежна, непоборна.

Кутська селищна рада висловлює глибокі співчуття родині з приводу втрати найріднішої людини,

– додали у Кутській селищній раді.

На 99 році життя померла Наталія Сеньковська / Фото Кутської селищної ради

Зазначається також, що 16 квітня о 19:00 відбудеться панахида за померлою повстанкою. Поховають Наталію Сеньковську 17 квітня о 10:00.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Петрівни Сеньковської. Вічна пам'ять.