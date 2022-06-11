НАТО бачить загрозу просування Росії, – Дубовик

НАТО бачить чи просто боїться загрози просування за межі України, провокації чи гібридної війни від Росії щодо Балтійських країн, тому посилює свої кордони. Натомість зараз їм потрібно більше допомагати Україні, щоб ЗСУ зупинили ворога.

Про це 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. На його думку, ця масштабна агресія Росії проти України дійсно "розбудила" Захід.

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Він наголосив, що навіть ті країни, які далеко розташовані від України, розуміють, що Росія – це стратегічна загроза надовго.

За його словами, опитування з таких країн, як Іспанія чи Португалія, показують жорсткі настрої щодо дій Росії.

Там розуміють, що Росія – це загроза всій європейській безпеці. А в східній Європі це розуміють ще більше. Зараз ініціативу від бюрократизованої Франції та Німеччини, намагаються перехопити країни центральної Європи для формування нової безпеки,

– вважає Дубовик.

Він наголосив, що зараз відбувається певна мирна боротьба всередині Європи та НАТО щодо того, хто буде коригувати порядок на майбутнє – проукраїнські країни східної Європи чи Німеччина та Франція, які штовхають до порозуміння з Росією.

Чому замість допомоги Україні Європа укріплює свої кордони

На це експерт відповів, що Європа має робити і те, і інше – допомагати Україні та укріплювати східні кордони НАТО.

Він запевнив, що деякі країни ЄС допомагають нам, зокрема і для того, щоб російські війська не просунулися на Захід України.

Проте, там розуміють, що зараз треба укріплювати східні кордони ЄС. Деякі країни, навіть більш "м’які" до Росії, направляють свої війська та техніку до східноєвропейських країн,

– зауважив Дубовик.

На його думку, вони готуються до захисту.

"І тому арсенали багатьох країн "вичищені". Навіть в Америці немає завжди "Стінгерів" чи "Джавелінів", щоб надати їх Україні. Поляки теж віддали всі свої танки Україні і чекають нові", – каже він.

За його словами, ніхто в Європі не був готовий до такої повномасштабної війни Росії і нашої оборони.

Тому вони намагаються зрозуміти, що ще нам надати. Проте це робиться не швидко. Замість докорів на їх адресу, треба порахувати те, що нам вже дали. Але нам треба більше зараз,

– вважає Дубовик.

До слова, президент України Володимир Зеленський наголосив, що замість конкретної позиції деякі європейські держави намагаються "помирити" нас із Росією, щоб продовжити вести справи із країною-агресоркою. За його словами, нашій армії потрібно мати в 10 разів більше техніки та людей.

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