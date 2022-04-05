НАТО має докази, що звірства в Бучі сталися, коли Росія контролювала місто

Альянс має докази того, що звірства в Бучі та інших містах в Україні відбулися тоді, коли Росія контролювала ці території. Саме держава-агресорка за них відповідає.

Про те, що в НАТО є відповідні докази цих злочинів Росії, повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, пише 24 канал. Відповідну заяву він зробив 5 квітня, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Читайте також Бачив у Бучі маленьких, розірваних на клапті дітей, – ексвійськовий Росії

НАТО має докази, що Росія вчинила звірства в Бучі

Ми бачили звірства в Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства відбулися в той період, коли Росія контролювала ці території,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що саме Росія несе відповідальність за них.

Він додав, що в організації є інформація з багатьох різних джерел, зокрема й відкритих, медіа, комерційних супутників. Всі вони свідчать про одне й те ж – були скоєні жахливі звірства в різних місцях в Україні тоді, коли там були військові Росії.

Столтенберг висловив побоювання, що з'явиться ще більше прикладів вбивств мирних жителів, звірств, які є воєнними злочинами.

Також генсек Альянсу зазначив, що це – війна Володимира Путіна, і він несе за неї повну відповідальність, адже розв'язати її було вибором очільника Кремля.

Зверніть увагу – "трупів у Бучі не було до приходу наших військових", – російський дипломат: дивіться відео