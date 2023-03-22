Країни НАТО повинні готуватися до тривалої війни Росії проти України, – прем'єрка Естонії

22 березня 2023, 21:49
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Кая Каллас

Країнам НАТО слід готуватись до тривалої війни Росії проти України. Відтак, держави-члени Альянсу мають збільшити витрати на оборону.

Таку думку озвучила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. За її словами, країна-агресор підготувалась до цієї війни. 

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Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні,
– написала вона.

Таким чином, Каллас закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону більш ніж на 2% ВВП.

"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він сягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону має бути мінімальною, а не стелею", – додала вона.

У вівторок, 21 березня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подав щорічний звіт НАТО.

Як Естонія допомагає Україні протистояти Росії

  • Естонія приєднується до ініціативи Євросоюзу щодо закупівлі артилерійських снарядів.
  • Також нещодавно уряд країни оголосив про намір відправити пакет військової допомоги. Загальна вартість військової допомоги складає 494 300 євро.
  • Загалом же за рік повномасштабної війни Естонія вже надала українській армії військову допомогу на суму на майже 400 млн євро, що еквівалентно понад 1% ВВП держави.
Автор: Анастасія Лукашевська