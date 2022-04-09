НАТО може відповісти так, що російської авіації не залишиться, – Фейгін

Росія від початку нової агресії в Україні погрожує НАТО. Однак навряд чи варто очікувати реального зіткнення.

Попри шантаж та погрози, цього не сталося за майже 1,5 місяці. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Захід має план щодо знищення режиму Путіна, – Фейгін

"Якщо зараз взяти і розбомбити польський конвой, НАТО відповість так, що російської авіації взагалії не залишиться", – наголосив Фейгін.

Це гра з вогнем, – Фейгін

За його словами, спочатку Організація Північноатлантичного договору знищить 1 – 2 винищувачі, а потім зможе збити 20 – 30 за раз. Альянс має відповідні можливості, щоб наважитися на такий крок.

Тому це гра з вогнем,

– зауважив правозахисник.

Він вважає, що, найімовірніше, Росія утримається від прямого зіткнення із НАТО. Альянс достатньо обережно поводить себе: на Захід України не ввели жодні війська, безпілотну зону так і не створили.

Немає жодних підстав для того, щоб погрожувати, шантажувати чи вести якісь бойові дії. "НАТО може відповісти дуже боляче. Наземна війна в Україні закінчиться дуже швидко", – сказав експерт.

Фейгін розповів про зіткнення НАТО і Росії: дивіться відео