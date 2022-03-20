У НАТО не бачать планів Росії напасти на Молдову

У НАТО заявили, що наразі Молдова не є військовою метою для Росії. Однак країна перебуває під загрозою міграційної та енергетичної криз.

Про це розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане. За його словами, Альянс спостерігає за тим, що відбувається в Придністров'ї.

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Росія поки не планує напасти на Молдову

Джоане заявив що НАТО не має даних про те, що Росія планує напасти на Молдову.

Ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Придністров'ї, але сьогодні ми не маємо даних. Це не означає, що на Молдову не чиниться величезний тиск – біженці, високі ціни на енергоносії, пропаганда та маніпуляції,

– зазначив заступник генсека НАТО.

Він зауважив, що президент країни-агресорки Володимир Путін зробив величезну стратегічну помилку у розрахунках.

"Але врешті-решт йому вдалося зробити те, на що ніхто не розраховував: прискорити формування в Україні справжньої національної самосвідомості. Те саме з Грузією. Подивіться на Республіку Молдова. Керівництво Молдови потребує нашої підтримки. Тому що це країни, нейтральні країни, які хотіли знайти баланс", – зауважив Джоане.

За його словами, дії Путіна привели лише до зворотного ефекту – усі ці країни ще сильніше спрямуються на Захід. Джоане припустив, що війна в Україні триватиме ще щонайменше кілька тижнів.

"Ми не бачимо ознак уповільнення (воєнних дій – 24 канал) із боку Російської Федерації. Зараз їх гальмують моральні та логістичні питання, але ми, як і раніше, бачимо підкріплення, що йдуть з Абхазії, Осетії, Далекого Сходу, застосовується гіперзвукова зброя, термобарична зброя, касетна зброя, яка заборонена", – підсумував заступник генсека НАТО.

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