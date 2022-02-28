НАТО не збирається запроваджувати "безпольотну зону" над Україною, – Столтенберг

Єнс Столтенберг, який є генсеком НАТО, запевнив, що в альянсі виключають можливість запровадження "безпольотної зони" над Україною​.

За його словами, у них немає намірів запроваджувати "безпольотну зону" в Україні – ні на землі, ні у повітрі.

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Крім того, зазначив, що зараз на НАТО лежить велика відповідальність. Вони мають забезпечити, аби цей конфлікт "не вийшов з-під контролю, ще більше не загострився і не перетворився на повномасштабну війну в Європі".

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