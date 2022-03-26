НАТО ніколи не загрожувало Росії, – Джо Байден

Президент США Джо Байден виступив у Варшаві та у своїй промові зачепив тему війни в Україні. За його словами, НАТО ніколи не загрожувало Росії, а сама РФ постійно повторювала, що не вторгнеться в Україну.

Про це заявив президент США під час виступу у Варшаві, передає 24 канал.

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Джо Байден наголосив, що НАТО захищає демократію, вона ніколи не загрожувала Росії і не хотіла це зробити.

За його словами, напередодні США і НАТО протягом багатьох місяців намагалися співпрацювати з Росією.

"Ми знову і знову спілкувалися по телефону, і ми пропонували дійсно дипломатичні засоби врегулювання цієї проблеми, конткретні засоби для збереження європейської безпеки та довіри зі всіх боків", – каже президент США.

Проте, як запевнив Байден, Росія з самого початку була схильна до насильства, і більшість країн не повірило коли США повідомило, що росіяни перетнуть кордон і вторгнуться в Україну.

Ми неодноразово про це повторювали. Але РФ постійно говорила, що їх не цікавиь війна і вони гарантували, що не будуть вторгатися в Україну, а всі військові на кордоні – це лише для навчання… Їм немає взагалі ніякого виправдання. Це не було нічим спровоковано,

– заявив президент США.

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