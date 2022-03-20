НАТО ніколи на це не піде, – Арестович про вступ України до Альянсу

Олексій Арестович заявив, що Україна платить свою ціну за вступ до НАТО – у державі триває війна з Росією. Однак Альянс ніколи на це не піде.

Там розуміють, що Україна у НАТО – це війна Росії з Альянсом у будь-якому варіанті, а вони цього не хочуть. Про це радник глави Офісу Президента розповів в ефірі 24 каналу.

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"Ми свою ціну заплатили – зараз у нас є війна з Росією. А НАТО заплатило свою ціну за прийняття нас таких красивих, таких гарних? Вони ніколи на це не підуть", – наголосив Арестович.

Як він розповів, Україні на двосторонній основі допомагають окремі держави, які є членами Альянсу, але не блок загалом.

Арестович додав, що хоче вступу України до НАТО, але є проблема – цього не хоче сам Альянс.

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